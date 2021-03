"Dizemos não a esta forma de reestruturação". CT do Santander protesta contra rescisões

“A Comissão Executiva da Administração enviou na sexta-feira, dia 5 de março, pelas 14 horas, uma comunicação sobre o ‘Plano de Transformação do Banco’ assumindo o que até à véspera negava: uma reestruturação”, começa por escrever a Comissão Nacional de Trabalhadores (CNT) do Banco Santander Totta num comunicado enviado esta segunda-feira a todos os trabalhadores.Na nota enviada na sexta-feira, a Administração do Banco anunciou que aprovou. O primeiro plano estará aberto a partir desta segunda-feira e consiste na apresentação de uma. Já o segundo plano visa o “redimensionamento da rede de balcões” e baseia-se na apresentação deA CNT recebeu de bom grado o primeiro plano de reformas voluntárias antecipadas, que vai ao encontro de uma das suas reivindicações, mas rejeita as restantes propostas de rescisão, argumentando queDesde setembro que o Santander tem vindo a propor rescisões por mútuo acordo a alguns trabalhadores, nomeadamente da rede de balcões. No comunicado, o banco explica que "tem vindo a implementar o redimensionamento parcial da sua rede de balcões, através de fusões e alteração dode diversos balcões, o que tem provocado uma redundância inevitável de postos de trabalho, que levou o banco a desencadear contactos com os titulares daqueles postos de trabalho".A gestão de Pedro Castro e Almeida acrescenta, porém, que “”. Neste sentido, até 26 de março, “o banco permitirá a título excecional que os colaboradores que receberam propostas de saída do banco desde setembro de 2020 e até esta data possam vir ainda a aceitar a proposta que lhes foi feita, nas mesmas condições da proposta original".

“Ultimato e ameaça”

Para a CNT, algumas destas frases constituem “”, defendendo que “os colegas a quem foi proposta uma RMA e que legitimamente consideraram não terem condições para a aceitar não podem continuar a ser confrontados a essa proposta, nem podem sofrer ameaças sobre as ‘consequências da sua recusa’ como continua a acontecer”.A comissão volta a sublinhar que “tem conhecimento de um conjunto de situações de discriminações de trabalhadores que, reiterando que “esta é uma prática que pode configurar assédio laboral”.“O comunicado da Comissão Executiva da Administração”, contesta a comissão de trabalhadores.“Todos os colegas colocados em teletrabalho compulsivo e sem condições deverão ser, imediatamente, recolocados nos Balcões de que fazem parte ou nos Balcões recetores, em caso de fusão do Balcão de origem”, exige a CNT no comunicado. O Santander “tem dever legal de proporcionar uma ocupação efetiva de todos os trabalhadores e proceder à sua recolocação em funções compatíveis e postos de trabalho dignos”, acrescenta.

“Um ultimato inaceitável”

Estas eram algumas das exigências presentes no c omunicado histórico da CNT , emitido a 17 de fevereiro, em conjunto com quatro sindicatos do setor bancário. A comissão de trabalhadores acusa o banco Santander de não ter atendido às propostas deste comunicado: “A comissão de trabalhadores lamenta que a política de encerramento de balcões continue, afirmando que apesar de o Santander ter anunciado à comunicação social o encerramento de 30 balcões no primeiro trimestre, “acabou por confrontar a CNT com 40 encerramentos até dia 19 de março”.O Santander não revelou quais as metas do seu “plano de transformação”. Sabe-se que em 2020, o banco terminou com 5.980 colaboradores, menos 208 do que no ano anterior, e um total de 443 agências, menos 62 face a 2019.