Santander. CT e sindicatos exigem suspensão do processo de reestruturação em curso

Na passada quarta-feira, a CNT do banco Santander, juntamente com o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), MAIS Sindicato e o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC), reuniram-se para “debater medidas a tomar quanto à reestruturação em curso no Banco e para travar a pressão exercida sobre os trabalhadores”.para além da “e a colocação de todos os que tiveram os seus balcões encerrados”.No início de dezembro, a CNT do Santander emitiu um comunicado onde denunciava que os trabalhadores estavam a ser vítimas depara aceitarem as propostas de rescisão por mútuo acordo que estavam a ser apresentadas. Para além disso, segundo a CNT, os trabalhadores que recusam estas propostas estão a ser colocados em teletrabalho sem tarefas atribuídas para executar.No comunicado agora emitido, os sindicatos e a CT exigem“A política compulsiva de RMA’s está a ser utilizada como forma de pressão e ameaça aos trabalhadores, particularmente aos da rede comercial, mas também nalguns departamentos centrais, criando grande instabilidade, angústia e medo entre os trabalhadores”, lê-se no comunicado.É ainda reclamada “a abertura de um programa de candidaturas de adesão livre a reformas antecipadas e pré-reformas, bem como a RMA, com condições objetivas e publicamente conhecidas pelos trabalhadores”, uma proposta que já foi apresentada ao banco pelos sindicatos.

“Admitimos recorrer a todas as formas de luta”

Denunciando a “gravidade da situação” vivida no banco, os sindicatos e a CT garantem que “não desistem da sua luta pela defesa dos direitos de todos os trabalhadores do Santander Totta” e admitem “recorrer a todas as formas de luta previstas na lei” para o assegurar.A CNT do banco propôs mesmo a organização de uma greve. Em declarações à RTP, João Pascoal, membro da CNT do Santander, explicou que estaPascoal afirma, porém, queDa análise feita na reunião do passado dia 10 à situação laboral no Santander Totta, as estruturas representativas dos trabalhadores destacam a “política continuada” de encerramento de balcões implementada ao longo dos últimos anos, “nos quais o banco sempre teve lucros”, e que dizem ter tido “impacto em centenas de trabalhadores”.“Considerando os resultados do banco em 2020 - designadamente lucros de 339 milhões de euros, o melhor rácio de eficiência da banca portuguesa, os excelentes indicadores de evolução da atividade comercial (crescimento em crédito de 7,5 por cento, em depósitos 1,9 por cento e em clientes fidelizados 4,3 por cento, entre outros, rácios de capital muito acima dos exigidos pelos reguladores europeus e um nível invejavelmente baixo de NPL) e a contribuição dos trabalhadores para os mesmos”,e os sindicatos reclamam, por sua vez, “o direito de intervir nesse processo para defesa dos trabalhadores e dos postos de trabalho”. “O Banco deve disponibilizar, à CNT e aos Sindicatos, toda a informação adequada sobre este processo”, sublinha a CNT.À RTP, o Santander negou qualquer tipo de pressão aos trabalhadores e recentemente. Em resposta aos sindicatos, que já tinham apelado a suspensão das rescisões tendo em conta a atual situação de pandemia, o Santander esclareceu que tem, por outro lado, “proposto a diversos colaboradores nos últimos meses, como vem fazendo há diversos anos, a possibilidade de uma pré-reforma ou da revogação do seu contrato de trabalho”.Na mesma declaração, o banco sublinha que “estes contactos foram e são feitos sem qualquer pressão e dando todo o espaço aos colaboradores para responderem como melhor entenderem e quando melhor entenderem”.