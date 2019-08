Cofina propõe-se adquirir em exclusivo a TVI

A Cofina assinou um memorando para negociar, em exclusivo, a compra da Media Capital, a empresa que controla a TVI.



A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pela RTP. O acordo foi assinado há algumas semanas.



Em 2017, a TVI esteve perto de ser vendida à Altice mas o negócio não obteve luz verde da Autoridade da Concorrência.



Arranca agora uma nova tentativa de venda da televisão de Queluz.



A Cofina é dona do Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record, e CMTV.



Já a Media Capital detém a TVI e a Rádio Comercial.



Por causa desta notícia o regulador do mercado, a CMVM, decidiu suspender da negociação os títulos da Cofina e do Grupo Media Capital.