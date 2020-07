Coimbra investe 2,5 ME na requalificação de caminhos pedonais

O executivo municipal de Coimbra vai "analisar e votar, no dia 20, a adjudicação de três dos cinco lotes da empreitada de requalificação dos caminhos pedonais" de Celas, na Alta da cidade, à Arregaça, junto ao rio Mondego, pelo valor global de cerca de um milhão e 490 mil euros.

O anúncio foi feito hoje, durante a reunião do executivo camarário, que foi interrompida e que será retomada no dia 20, ocasião para a qual foi transferida a discussão e votação do ponto da agenda relacionado com a adjudicação daquelas obras.

O projeto, que faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Coimbra, pretende, "essencialmente, a melhoria das acessibilidades pedonais em termos de segurança e conforto, eliminando barreiras a pessoas com mobilidade reduzida".

O concurso inicial para a execução da intervenção foi dividido em cinco lotes, mas apenas três estão já em condições de serem adjudicados.

Os lotes 1 e 5 não podem ser adjudicados por "falta de propostas válidas para a sua execução", devendo, por isso, a autarquia deliberar, no dia 20, a abertura de novo concurso público.

A ligação da Rua Miguel Torga à Rua Infanta Dona Maria, que implica um investimento da ordem dos 614 mil euros, a zona envolvente da Escola Infanta Dona Maria (mais de 450 mil euros) e o trajeto entre a Rua General Humberto Delgado e a Arregaça (cerca de 420 mil euros), correspondentes aos lotes 2, 3 e 4, são os que já reúnem condições para serem adjudicados e cujo prazo de execução é de um ano, à exceção do lote 4 (10 meses).

Os trabalhos de requalificação dos caminhos pedonais entre Loios e Celas (lote 1) e na Rua dos Combatentes (lote 5) terão um custo superior a 250 mil euros e de perto de 880 mil euros, respetivamente, devendo ficar concluídos no prazo de 210 dias, o primeiro, e de 390 dias o outro.

O alargamento de passeios, a plantação de "árvores de sombra", a transformação de espaços em zonas exclusivamente pedonais e/ou de lazer, a instalação de equipamentos de ginástica e de manutenção, a construção ou remodelação de passeios, a criação de alternativas a percursos como as escadas dos Loios ou a melhoria da drenagem pluvial e da iluminação pública e a supressão de barreiras físicas, são algumas das intervenções previstas no projeto identificado por Caminhos Pedonais de Cruz de Celas -- Baixa/Arregaça e Loios.

O objetivo global da empreitada é "promover a circulação pedonal, garantindo que as superfícies regulares sejam desimpedidas de obstáculos, que o espaço seja organizado de forma a melhorar a visibilidade e a leitura do território, tornando-o mais confortável e aprazível através da plantação de árvores e da colocação de mobiliário urbano", sintetiza a Câmara.

Trata-se, acrescenta, de requalificar diversos percursos pedonais "utilizados diariamente pela população" e de acesso a "zonas residenciais de grande densidade populacional, a núcleos de concentração de serviços, comércio, estabelecimentos de ensino, que pela sua centralidade permitem ainda a ligação a outros equipamentos, como os de saúde".