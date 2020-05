Coimbra investe 580 mil euros na requalificação de jazigo municipal

O município de Coimbra vai abrir um "concurso público para a recuperação do jazigo municipal com columbário e respetivos espaços exteriores, do Cemitério da Conchada", revela a Câmara, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Envolvendo um investimento previsto de cerca de 580 mil euros, a obra "visa a requalificação do edifício, composto por três corpos (o corpo principal e dois corpos laterais) que, de um modo geral, se encontram em elevado estado de degradação", afirma a autarquia.

O empreendimento também pretende "reajustar as funcionalidades do edifício e incluir novas valências".

Esta é uma intervenção de "grande sensibilidade", pois trata-se de um edifício que faz parte de "um conjunto em vias de classificação (o Cemitério da Conchada) e pela necessidade de se acautelar a transladação e guarda das urnas existentes em instalações provisórias e o seu regresso ao jazigo municipal, após a conclusão dos trabalhos", sublinha a Câmara.

O edifício a requalificar é composto por um corpo principal e dois corpos laterais (um com rés-do-chão, cave e subcave, outro com rés-do-chão e cave), além de uma construção anexa (à cota da cave e com um único piso), que será igualmente objeto da intervenção.

O objetivo da obra "passa, pois, por requalificar o espaço, reajustar as funcionalidades do edifício e incluir novas valências", sintetiza a Câmara.

O executivo municipal aprovou, na reunião de segunda-feira, a abertura do concurso público para a empreitada, que tem um preço base de 580.738 euros e um prazo de execução de 300 dias.