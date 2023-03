Colapso do Silicon Valley Bank "não se compara" com a crise do "subprime"

O ministro britânico das Finanças, Jeremy Hunt, explica que o negócio foi viabilizado pela intervenção do Governo e do Banco de Inglaterra.





No entender do comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho,Apesar das diferenças, há um perigo.. Mas em declarações à rádio France Info Le Maire adianta que a situação está a ser monitorizada.Já o presidente dos Estados Unidos promete que os responsáveis pela falência de bancos no país vão prestar contas.Em comunicado,O comunicado surge depois de os reguladores norte americanos anunciarem o fecho de mais um banco - o segundo, no espaço de três dias. Trata-se do nova-iorquino Signature, um dos maiores bancos ligados à indústria das criptomoedas.Os reguladores, entre os quais o Tesouro e a Reserva Federal dos Estados Unidos, revelaram também umEm comunicado, adiantam que os contribuintes norte-americanos "não vão assumir as perdas" e os depósitos vão ser protegidos para "facultar o acesso ao crédito por parte das famílias e das empresas".. Daí a tentativa das autoridades norte-americanas em criar um fundo para proteger os depósitos superiores a 250 mil dólares.