Coligação governamental chega a acordo para orçamento da Alemanha para 2025

A fonte, que pediu para não ser identificada, disse à agência de notícias France-Presse que "foi alcançado um acordo" ao final da noite de quinta-feira entre o chanceler, o vice-chanceler e ministro da Economia, Robert Habeck, do partido Verdes, e o ministro das Finanças, Christian Lindner, do partido liberal FDP).

Os três dirigentes estavam a negociar há várias semanas, num impasse que tinha feito tremer o Governo alemão.

Na origem da crise estava o pedido de Lindner aos homólogos para cortarem cerca de 30 mil milhões de euros no orçamento do próximo ano.

Os ambientalistas e muitos dirigentes do Partido Social-Democrata de Scholz, por seu lado, apelaram para uma nova suspensão do "travão da dívida" para reanimar a economia e financiar o rearmamento do país face à ameaça da Rússia.

O mecanismo do "travão da dívida", consagrado na Constituição, limita o recurso do Governo a empréstimos, mas foi levantado durante os anos de crise ligada à pandemia da covid-19 e depois devido ao impacto da invasão russa da Ucrânia.

Os liberais exigiam o regresso à austeridade, com cortes nas despesas sociais, e, de acordo com a imprensa alemã, Lindner ganhou a batalha, mantendo o travão, que permite um défice orçamental federal no máximo de cerca de 24 mil milhões de euros em 2025.

O Ministério da Defesa alemão terá obtido apenas um pequeno aumento do orçamento, muito inferior ao pedido.

O acordo, que inclui também um plano de apoio ao crescimento, deverá ser apresentado por Scholz esta manhã aos grupos parlamentares da coligação, no poder desde 2021, mas cujos três partidos registaram fracos resultados nas recentes eleições europeias.