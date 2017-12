Partilhar o artigo Comandante dos bombeiros locais é ouvido esta terça-feira no DIAP de Leiria Imprimir o artigo Comandante dos bombeiros locais é ouvido esta terça-feira no DIAP de Leiria Enviar por email o artigo Comandante dos bombeiros locais é ouvido esta terça-feira no DIAP de Leiria Aumentar a fonte do artigo Comandante dos bombeiros locais é ouvido esta terça-feira no DIAP de Leiria Diminuir a fonte do artigo Comandante dos bombeiros locais é ouvido esta terça-feira no DIAP de Leiria Ouvir o artigo Comandante dos bombeiros locais é ouvido esta terça-feira no DIAP de Leiria

Tópicos:

Ação, DIAP, Pedrógão, Proteção, Socorro Leiria,