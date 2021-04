Começam hoje as obras de expansão do Metro de Lisboa

As máquinas vão trabalhar entre o Rato e Santos, para ligar a linha amarela com a linha verde do metropolitano. Vai assim ser criada a chamada linha circular. Apesar de petições contra o projeto, o ministro do Ambiente garante que esta é a melhor opção para reforçar a oferta do metro no centro de Lisboa, antes de alargar a cobertura à periferia.