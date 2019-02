Comissão de inquérito toma posse hoje e será presidida por Luís Leite Ramos (PSD)

Lusa21 Fev, 2019, 12:58 | Economia

De acordo com o social-democrata Duarte Pacheco, a composição da comissão foi hoje aprovada na conferência de líderes, sendo presidida pelo deputado do PSD Luís Leite Ramos.

A comissão integrará sete parlamentares do PSD, sete do PS, um do BE, um do PCP e outro do CDS-PP.

Pelo PSD, o coordenador será o deputado Duarte Pacheco, e os restantes elementos serão Duarte Marques, Conceição Ruão, Inês Domingos, Carlos Silva, Virgílio Macedo.