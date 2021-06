Comissão europeia conclui dia 16 avaliação ao PRR português

A Comissão Europeia vai concluir no próximo dia 16 a avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência português. Nesse mesmo dia a Presidente Ursula Von der Leyen visita Portugal. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a entregar o PRR em Bruxelas. Pelo que pode ser mais célere a receber as verbas comunitárias. No mesmo dia, Von der Leyen vai também a Espanha.