"Complicadíssima situação financeira". Global Media avança com despedimento coletivo

“O Global Media Group iniciou hoje o processo de reestruturação de equipas internas, o que nos, cujo impacto foi público”, justificou a administração do Global Media.Do processo de reestruturação decorre também a saída do diretor do, José Júdice, e da restante direção, tema sobre o qual foi solicitado um parecer ao Conselho de Redação, adianta o comunicado.“Estando conscientes de que este processo tem grande impacto nas operações do”, assegura o grupo, segundo o qual “a situação atual era insustentável tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da equidade com os profissionais que há muito tempo mantêm viva a chama editorial do”.

A decisão agora anunciada prevê o lançamento de um “projeto renovado” para o DN, que será desenvolvido em “articulação profunda” com a atual redação.

Diretor do Dinheiro Vivo assume direção interina



A partir de agora,, atual diretor do. Após um período de transição de três meses, este irá sair do Global Media Group “para se dedicar a projetos pessoais, à docência e à investigação académica”.“Com mais de 20 anos de experiência, nos últimos oito no Global Media Group já ocupou funções de subdiretor do DN,do DV e da área de revistas, nae Delas, e integrou ainda a Direção de Inovação do GMG”, lê-se no comunicado.O despedimento coletivo acontece depois de, que detém também órgãos de comunicação como oe a TSF.A polémica originou diversos protestos e levou a que no final do ano passado, pela primeira vez em 35 anos, onão chegasse às bancas.Em fevereiro foi assinado um acordo para a compra do JN, TSF epor um grupo de investidores e empresários, o que permitiu garantir que os salários de janeiro em atraso fossem pagos aos trabalhadores.