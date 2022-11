Concertação social. Custo dos despedimento não terá efeitos retroativos

Este esclarecimento surgiu na reunião da concertação social, depois de o PS ter falado na retroatividade.



A alteração dos dias que contam para a indemnização por despedimento consta do acordo de rendimentos, salários e competitividade, assinado em Outubro, antes da entrega do Orçamento no Parlamento.



As confederações patronais queriam explicações e alegaram que assinaram o documento como um compromisso para o futuro, juntamente com outras medidas.



O governo desfez, agora, equívocos e garante que a alteração do custo por despedimento aplica-se apenas aos novos contratos.