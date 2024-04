Confiança dos investidores na Alemanha sobe para máximo desde março de 2022

De acordo com os dados publicados hoje pelo Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW), o índice de confiança dos investimentos na Alemanha situou-se em 42,9 pontos, ou seja, mais 11,2 pontos do que em março (31,7 pontos).

No que diz respeito à avaliação da situação atual, esta ficou praticamente inalterada em relação a março, com -79,2 pontos, apenas 1,3 pontos abaixo do valor anterior.

O presidente do ZEW, Achim Wambach, afirmou que a recuperação da economia mundial está a impulsionar as expectativas para a Alemanha, com metade dos inquiridos a esperar agora que a economia do país recupere nos próximos seis meses.

Este maior otimismo é o resultado de melhores avaliações económicas e de expectativas económicas favoráveis para os destinos de exportação alemães, bem como da valorização do dólar americano em relação ao euro.

No caso da zona euro, o índice de confiança dos investimentos aumentou 10,4 pontos em relação a março, para 43,9 pontos em abril, enquanto a avaliação da situação atual melhorou seis pontos, para -48,8 pontos.