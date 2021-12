Confiança no investimento na Alemanha cai em dezembro

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento caiu 1,8 pontos para 29,9 em dezembro.

A confiança no investimento tinha aumentado em novembro, após cinco quedas consecutivas, porque o otimismo sobre os próximos seis meses tinha aumentado, mas voltou a cair.

A avaliação da situação atual caiu 19,9 pontos para -7,4 em dezembro em relação ao mês anterior, colocando-a em território negativo pela primeira vez desde junho de 2021.

As perspetivas dos mercados financeiros para a economia durante os próximos seis meses pioraram acentuadamente.

"A economia alemã está a sofrer significativamente com o desenvolvimento da pandemia do coronavírus. Como anteriormente, os estrangulamentos estão a dificultar a produção e o comércio. A queda das expectativas económicas mostra que há menos esperança de um crescimento visivelmente mais forte nos próximos seis meses", disse Achim Wambach, presidente da ZEW.

As perspetivas de lucros para as empresas dos setores da exportação e do consumo pioraram, acrescentou Wambach.

As expectativas dos peritos do mercado financeiro para a zona euro melhoraram em dezembro, pela segunda vez desde maio, em 0,9 pontos para 26,8 desde o mês anterior.

Mas a sua avaliação da situação atual na zona euro caiu 13,9 pontos para -2,3.

Os peritos preveem uma queda significativa da inflação durante os próximos seis meses na zona euro.