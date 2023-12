Conselho das Finanças Públicas apela à responsabilidade política

A Presidente do Conselho das Finanças Publicas faz um apelo à responsabilidade política dos partidos em relação às propostas a apresentar durante a campanha eleitoral. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, sem querer particularizar, Nazaré da Costa Cabral pede aos partidosporque, lembra, as medidas têm impactos e é preciso estimar esses impactos sobre a dívida pública.Isto porque, para lá das opções políticas, continuam a existir restrições orçamentais sendo a mais importante a dívida pública e o seu peso no PIB que continua a ser muito elevado.. Acrescenta que os riscos de inverter esta trajetória seriam "funestos" para a economia do país e para as finanças públicas.Para já, no que se refere às alterações introduzidas no Orçamento do Estado em sede de especialidade com consequências no aumento da despesa, a presidente do CFP numa avaliação preliminar considera que têm algum impacto orçamental, mas que este impacto não é demasiadamente expressivo. Ainda assim, lembra que o excedente previsto para 2024 não será de 0,2 por cento do PIB, como inicialmente o governo estimava, mas sim na ordem dos 0,1 por cento, ou seja, já na franja do saldo nulo, o que pode traduzir-se num déficeNazaré Costa Cabral admite que o Presidente da República ao permitir a aprovação do Orçamento do Estado antes de aceitar a demissão do primeiro-ministro terá ponderado a avaliação económica e financeira, os aspetos legais e a economia processual, uma vez que o orçamento já tinha sido aprovado na generalidade. Ainda assim, Nazaré da Costa Cabral confessa alguma estranheza pela situação porqueRelativamente ao impasse político e ao seu impacto nas previsões económicas, a presidente do CFP diz que ainda é prematuro fazer essa avaliação, mas revela receio de que seja difícil encontrar uma solução governativa estável que possa ser olhada com confiança e como um sinal de credibilidade. No entanto, adianta que para jáRelativamente à descida da inflação, adianta que ainda, mas por outro lado lembra que face à quebra que se verifica em economias como a alemã e a francesa e ao aumento do desemprego, que também se regista em Portugal, também é possível vir a evoluir para uma situação deflacionista.Nesta entrevista ao programa “Conversa Capital”, Nazaré da Costa Cabral volta a insistir na necessidade do controlo da despesa e diz que. Referindo-se em concreto ao Serviço Nacional de Saúde, cuja despesa representa 5,5 por cento do PIB em 2024, diz mesmo que pensa queEntrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Paulo Ribeiro Pinto (Jornal de Negócios).