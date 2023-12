O Conselho das Finanças Públicas prevê um crescimento médio da economia portuguesa de 1,2% ao ano até 2037. No relatório sobre Riscos Orçamentais e Sustentabilidade das Finanças Públicas, o conselho apontou a evolução demográfica como uma das principais ameaças ao crescimento devido à diminuição da população e ao seu envelhecimento, o que tem impacto no mercado de trabalho e na despesa com pensões.