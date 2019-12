Conselho Geral aprova redução para quatro escolas no Politécnico de Castelo Branco

O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) aprovou, com 19 votos a favor, três contra e três abstenções, a proposta apresentada pelo presidente da instituição, António Fernandes, em que se prevê que as atuais seis escolas (Escola Superior Agrária, Superior de Tecnologia, Superior de Saúde, Superior de Educação, Superior de Artes Aplicadas e Superior de Gestão, esta última com sede em Idanha-a-Nova) vão dar origem a quatro novas escolas.

O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, sublinha que a escolha deste cenário no âmbito do processo de reestruturação organizacional do IPCB não tem qualquer justificação económica e financeira e adianta que, nesta redução de seis para quatro escolas, a instituição "vai apenas poupar em dois diretores de duas escolas".

"A escolha das quatro escolas é o cenário que prevê que a escola Superior de Gestão (ESGIN) de Idanha-a-Nova perca a sua sede para Castelo Branco e a deslocação de alguns cursos da ESGIN para Castelo Branco. Com isto é passada a certidão de óbito à escola de Idanha-a-Nova que perde também a sua autonomia administrativa, cientifica e pedagógica", sustentou.

O autarca fala mesmo em "golpe de Estado" por parte do IPCB que acusa de se estar a querer substituir ao Estado e promete levar a luta pela manutenção da ESGIN em Idanha-a-Nova, da sede do IPCB para o Terreiro do Paço.

Esta tarde, enquanto o Conselho Geral estava reunido no edifício dos serviços centrais do IPCB, em Castelo Branco, mais de uma centena de estudantes da ESGIN de Idanha-a-Nova, além de autarcas e populares, manifestaram-se junto à porta a exigira a continuidade da escola naquele município.

A agência Lusa tentou contactar o presidente do IPCB, António Fernandes, sendo que até ao momento não foi possível obter qualquer reação.