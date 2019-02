Conselho Geral de Supervisão da ADSE reúne-se com ministra da Saúde

RTP19 Fev, 2019, 10:07 / atualizado em 19 Fev, 2019, 10:08 | Economia

A reunião, que contará também com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Ramos, foi pedida pelo Conselho Geral de Supervisão da ADSE após a última reunião deste órgão consultivo onde têm assento representantes dos beneficiário e do Governo.



A ADSE exige o pagamento de 38 milhões de euros aos privados por excesso de faturação referente a 2015 e 2016, uma exigência que é contestada pelos grupos privados de saúde.



O presidente do Conselho Geral de Supervisão (CGS) da ADSE acredita que é possível chegar a um acordo com os grupos privados de saúde para suspender o acordo.



“Dois grupos privados anunciaram a intenção de, no caso de não haver acordo, em fevereiro, avançar com o pedido de suspensão da convenção, com suspensão das consultas a partir de abril. Esperemos que entretanto haja um processo negocial”, afirmou João Proença, presidente do CGS, no programa da RTP3 Tudo é Economia.



João Proença está confiante no acordo porque “os grandes hospitais são muito importantes para a ADSE, mas a ADSE é muito importante para os grandes hospitais”.



Marcelo pede “bom senso”

No entanto, o presidente do CGS da ADSE recorda “que há outros hospitais”.Na última reunião do órgão consultivo, a 12 de fevereiro, o CGS aprovou, por unanimidade, uma resolução a apelar para um "urgente diálogo" entre os prestadores de saúde e o conselho diretivo do instituto público para uma solução.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou ao “bom senso e capacidade de entendimento” entre os grupos privados de saúde e a ADSE e frisa que se trata de uma área transversal a toda a sociedade e que requer, por isso, diálogo e entendimento.“Sendo certo que se trata de um domínio transversal que que a todos toca, para além de idades, para além de, para além das posições, convicções, ou perspetivas mais variadas. Tenho dificuldade em entender isso”, frisou Macelo Rebelo de Sousa.Já o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que o sistema de saúde da Função Pública não vai acabar."Acho que é preciso uma palavra de confiança a todos os beneficiários da ADSE. Os cuidados de saúde não estão em causa, estarão integralmente assegurados, assim como também está assegurada a continuidade da ADSE. Para isso, é essencial que a ADSE mantenha boas condições de solidez financeira e boas condições comerciais", afirmou o chefe do Governo.Por sua vez, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) considerou que "ainda há espaço" para os grupos de saúde privada voltarem atrás relativamente ao fim das convenções com a ADSE, abrindo a porta ao diálogo com o Estado.No parlamento, a comissão de Saúde aprovou por unanimidade a audição da ministra da Saúde e do Conselho Diretivo da ADSE, a pedido do BE.