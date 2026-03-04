Conselho Norueguês dos Produtos do Mar investe até 800 mil euros em Portugal

"Estamos a investir entre 700.000 e 800.000 euros em Portugal", anunciou a diretora-geral do NSC em Portugal, Gudfina Traustadottir, em declarações aos jornalistas em Ålesund, na Noruega.

Este montante está em linha com o aplicado em 2025, mesmo perante um corte na produção, devido à descida das quotas, porque o NSC acredita que a procura vai recuperar, assim que o peixe puder "voltar aos pratos".

Em 2025, as exportações de bacalhau salgado seco da Noruega para Portugal atingiram as 35.000 toneladas, uma diminuição de cerca de 1% face ao ano anterior.

Para 2026, Gudfina Traustadottir antecipa uma nova quebra, tendo em conta a diminuição deste peixe no mercado.

"Quem define a quantidade pescada é um comité científico, composto pela Rússia e pela Noruega, que pescam no mesmo mar. [Este grupo] faz uma avaliação ao estado do bacalhau e uma estimativa do que é possível pescar", explicou.

A diminuição da disponibilidade de bacalhau no mar é justificada, em grande parte, pelas alterações climáticas.

Para colmatar este impacto, a aquacultura de bacalhau é já uma realidade na Noruega e também já chega a Portugal, nomeadamente para o consumo em fresco.

Portugal e a Noruega estão a celebrar 120 anos de relações diplomáticas, sustentadas pelo bacalhau, mas de olhos postos no futuro.

"Muitas vezes dizemos que o nosso lema é `In cod we trust` [no bacalhau nós confiamos]. Temos vindo a mostrar que juntos podemos trabalhar em áreas como a economia azul, no reforço da competitividade das empresas portuguesas e para que o bacalhau esteja cada vez mais presente e faça parte da cultura de Portugal", apontou o embaixador de Portugal na Noruega, Pedro Pessoa e Costa.

O diplomata acredita que esta parceria pode sempre ser reforçada, destacando que nesta ligação ganham os dois países com a partilha de experiências e saberes.

"Podemo-nos mostrar mais na Noruega e mostrar a excelência das empresas portuguesas e dos portugueses", insistiu, notando que o mesmo acontece com Oslo, uma vez que a "Noruega tem muito mais do que o bacalhau e os fjords" (entradas de mar entre montanhas rochosas).

Por sua vez, a embaixadora da Noruega em Portugal, Hanne Brusletto, sublinhou que os dois países "têm muito em comum", desde logo "uma fantástica história nos oceanos e a paixão pelo bacalhau".

A cooperação entre a Noruega e Portugal, conforme apontou, acontece no setor público, com a ajuda dos fundos europeus, mas também no setor privado.

"Estou muito feliz ao ver que os portugueses amam o bacalhau da Noruega. Estou também invejosa porque vocês têm todas as receitas de bacalhau. Os portugueses têm-me ensinado muito sobre o bacalhau, sobre o bacalhau à Brás e os pastéis, mas ainda tenho muitas receitas para aprender", afirmou.