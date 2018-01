Constâncio garante continuidade de estímulos à economia da Zona Euro

Esclarecimentos que surgem depois de, na última reunião do Conselho de Governadores, se ter falado da possibilidade de acelerar a redução de estímulos.



Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Vitor Constâncio garante que o programa de compra de dívida vai manter-se, pelo menos, até ao final de setembro.



Avisa que é preciso muito cuidado para "não sufocar o crescimento".



O vice-presidente do BCE mostra-se ainda preocupado com a forte valorização do Euro, que já ganhou este ano perto de 2% face ao dólar e já negoceia perto de um máximo de três anos.