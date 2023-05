Consumidores estão mais otimistas, empresários mais pessimistas

Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que as famílias estão mais confiantes quanto à evolução da situação económica do país, mas também do próprio agregado.



Por outro lado, o indicador de clima económico, que mede as expectativas dos empresários diminuiu em maio, depois de ter aumentado nos primeiros três meses do ano.