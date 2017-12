Partilhar o artigo Consumo de bacalhau recua 3,4% até outubro mas deve chegar a um milhão de quilos no Natal Imprimir o artigo Consumo de bacalhau recua 3,4% até outubro mas deve chegar a um milhão de quilos no Natal Enviar por email o artigo Consumo de bacalhau recua 3,4% até outubro mas deve chegar a um milhão de quilos no Natal Aumentar a fonte do artigo Consumo de bacalhau recua 3,4% até outubro mas deve chegar a um milhão de quilos no Natal Diminuir a fonte do artigo Consumo de bacalhau recua 3,4% até outubro mas deve chegar a um milhão de quilos no Natal Ouvir o artigo Consumo de bacalhau recua 3,4% até outubro mas deve chegar a um milhão de quilos no Natal

Tópicos:

AIB, Industriais, Natal, Norueguês,