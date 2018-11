Contas dos hospitais mostram cinco vezes mais prejuízos

RTP13 Nov, 2018, 09:54 | Economia

A análise dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, feita pelo Jornal de Negócios, mostra que, globalmente, os resultados operacionais negativos agravaram-se em quase 200% para cerca de 460 milhões de euros, e os prejuízos quintuplicaram para aproximadamente 440 milhões. Dados referentes a 43 das 45 unidades hospitalares com dados comparáveis entre 2014 e 2017.







Quanto ao EBITDA (resultados antes de impostos, amortizações, depreciações e juros), passou de 29,5 milhões de euros positivos para 296,9 milhões negativos.

Centros hospitalares do Oeste e o de Lisboa Norte e o hospital Magalhães Lemos eram as únicas unidades com os três principais indicadores financeiros em terreno positivo.



No final do ano passado, só nove unidades tinham um EBITDA positivo e só sete melhoraram resultados face a 2014.





No que toca a resultados operacionais, só três estavam em terreno positivo e em termos de resultados líquidos, também só três davam “lucro”. Somente cinco registaram uma evolução positiva em relação a 2014.





Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, garantiu ao Negócios que estes números mostram que os hospitais EPE “encerraram o ano de 2017 com o seu pior resultado económico de sempre”.







O Ministério das Finanças fala de má gestão. Alexandre Lourenço coloca a tónica no subfinanciamento e má gestão orçamental. “A forte restrição orçamental” tem, para a Associação, “condicionado a capacidade dos hospitais em melhorar os seus índices de desempenho qualitativo”. Por outro lado, a entidade aponta o dedo a uma limitação da autonomia dos hospitais e agravamento da centralização das decisões no Ministério das Finanças.





Alexandre Lourenço argumenta ainda que há um reforço de capital estatutário ou adendas aos contratos-programa no final de cada ano às instituições menos eficientes para pagar aos grandes credores, o que cria “um incentivo perverso às equipas gestionárias”.









No final de 2017, os custos totais de 43 unidades hospitalares ultrapassavam os 5,5 mil milhões de euros. Para o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a alternativa passa por uma maior autonomia dos hospitais para as necessidades quotidianas.





Nesse mesmo sentido, o anterior ministro da Saúde avançou com um projeto-piloto (já validado pela nova ministra) que reforça a autonomia dos 11 hospitais mais eficientes, com a intenção de alargar posteriormente a iniciativa às restantes unidades.







Em resposta ao Negócios, o Ministério da Saúde adianta ainda que está prevista a criação da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade da Saúde e a identificação de hospitais que possam ser dotados de um orçamento em 2019 mais de acordo com a dimensão da atividade, em função da sua eficiência.







O Ministério diz ainda que está a ser preparada a implementação de um contrato de gestão no sentido de responsabilizar os gestores, através de incentivos e penalizações baseados no desempenho assistencial, económico e financeiro das unidades hospitalares.