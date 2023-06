Costa acusa Banco Central Europeu de não compreender "natureza do ciclo inflacionista"

Grande Entrevista, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sinalizou que as taxas Euribor vão continuar a subir até setembro, a 12 meses, e novembro, a três e seis meses. Na, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sinalizou que as taxas Euribor vão continuar a subir até setembro, a 12 meses, e novembro, a três e seis meses.

"O BCE é soberano na definição da política monetária.", redarguiu Costa."Hoje é mais ou menos claro que", prosseguiu o chefe do Executivo., insistiu."Esperemos que, como o governador do Banco de Portugal ontem anunciou, a partir de setembro possamos começar a retomar uma trajetória de política monetária mais adequada àquilo que é fundamental, que é salvaguardar as condições de vida das famílias, a capacidade de as empresas investirem e de a economia continuar a crescer, e de gerar emprego que gerem salários melhores", completou o primeiro-ministro.A entrevista de Mário Centeno à RTP foi emitida no mesmo dia em que, no Fórum do BCE, em Sintra, os governadores dos bancos centrais europeu, inglês e japonês e o presidente da Reserva Federal norte-americanade 28 de junho de 2023Por sua vez, o presidente da República considerou que os bancos centrais deveriam ter "muito cuidado naquilo que dizem publicamente" em relação aos juros, uma vez que é uma matéria "muito sensível para o dia-a-dia das pessoas"., vincou Marcelo Rebelo de Sousa.