Costa afirma que saldo migratório positivo é "sinal de confiança" para o país

Lusa16 Nov, 2018, 13:12 | Economia

António Costa, que dedica o dia de hoje a visitar empresas que têm contribuído para o crescimento económico do país, falava num pavilhão que a Couro Azul, indústria de curtumes de Alcanena, está a construir para ampliar a produção, 87% da qual se destina a exportação.

Referindo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que indicam que em 2017 saíram menos 20.000 pessoas do país comparativamente às que tinham emigrado em 2015 e que entraram mais 17.000 do que as que tinham imigrado nesse ano, o chefe do Governo socialista afirmou que "esta inversão do saldo migratório é o melhor sinal" para a confiança na economia e no futuro do país.

"Ninguém vem trabalhar para um país em que não tenha expectativa de poder encontrar emprego e poder desenvolver a sua carreira", disse, frisando que "quando as pessoas deixam de sair é porque acreditam" que vão poder encontrar emprego e que se podem desenvolver no país.