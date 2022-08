Costa e o novo gasoduto: Bruxelas admite solução que passe por Itália

O primeiro-ministro reagiu às declarações do chanceler alemão, Olaf Scholz, salientando que Portugal e Espanha têm "insistido" para a prioridade de construção de um gasoduto que ligue a Península Ibérica ao resto da Europa.







António Costa destaca que a Comissão Europeia "já definiu como prioritária esta infraestrutura" e que a mesma é "passível de financiamento por parte da Comissão Europeia".

Sobre a ligação entre Portugal e Espanha, o chefe de Governo adianta que os trabalhos estão "muito avançados"."São cerca de 160 quilómetros entre Celorico da Beira e o ponto da fronteira onde amarramos com a rede espanhola", salienta. Admite que "houve dúvidas" sobre o traçado do projeto em Portugal devido ao possível impacto ambiental."A travessia do vale do Douro é uma travessia muito sensível" mas o projeto tem agora "um traçado cuidadoso que protege valores ambientais", adianta.António Costa lembra que o tema "não interessa só a Portugal ou Espanha" e que ambos os países podem ser a "porta de entrada" para novos fornecedores de gás, em alternativa à Rússia.