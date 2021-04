Costa recebido com dois protestos em Valença

António Costa inaugura esta manhã a eletrificação do troço ferroviário entre Viana do Castelo e Valença. À chegada a Valença, tinha perto da linha um protesto da Comissão de Trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. No exterior estão comerciantes raianos que exigem a "reabertura imediata" das fronteiras com a Galiza.