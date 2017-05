Costa valoriza esforço dos municípios na execução de investimentos

Lusa 27 Mai, 2017, 21:18 | Economia

António Costa esteve esta tarde no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, onde inaugurou as obras de beneficiação da Estrada Municipal (EM) 581 que faz a ligação entre o cruzamento da aldeia de Baraçal e o limite do município de Trancoso.

"Como disse o senhor presidente [da autarquia], não vim inaugurar uma autoestrada, mas vim testemunhar o exemplo do que é o esforço que os municípios fazem para com os recursos que têm, poderem concorrer, quando o podem fazer, a programas para financiar aqueles investimentos que podem parecer pequenos, lá longe, mas que são muito importantes para quem deles beneficia no dia-a-dia e para tornar estes territórios, territórios mais atrativos para poderem atrair investimento e para poder fixar e criar mais e melhor emprego", afirmou.

Por estas razões, António Costa disse que estava naquele concelho do interior do país, "com mais gosto do que estaria se estivesse a fazer aquilo que é comum fazer-se relativamente a grandes obras de infraestruturas".

"E este é um excelente exemplo de como hoje as autarquias locais são cada vez mais parceiros estratégicos do Governo no desenvolvimento da nossa economia", sublinhou.

O primeiro-ministro considerou ainda a sua presença como um momento simbólico muito importante, porque "é uma forma de expressar a gratidão e a solidariedade do Governo para com os municípios das zonas mais desfavorecidas do país, e pelo grande esforço que os autarcas destas terras fazem para servir as suas gentes e para promoverem o desenvolvimento e a coesão" do território.

Falou ainda da próxima Cimeira Luso Espanhola, que se inicia na segunda-feira em Vila Real, com o tema da cooperação transfronteiriça.

O tema foi escolhido porque um dos maiores desafios dos dois países para as próximas décadas é "fazer com que estes territórios junto à fronteira, que foram sendo os territórios mais abandonados e mais empobrecidos de um lado e do outro da fronteira, possam ser territórios que unam estes nossos países e sejam uma plataforma de crescimento sustentável do país".

"E se queremos, por muitos anos, assegurar que nunca mais voltaremos a qualquer procedimento de défice excessivo temos que continuar todos a trabalhar com muita determinação e muita persistência para que a economia seja cada dia mais forte, cada dia gere mais riqueza, mais emprego, mais exportações, de forma a que nunca mais voltemos a passar por aquilo que passámos nos anos que virámos a página", desejou.

A estrada hoje inaugurada por António Costa, com uma extensão de 2.860 metros, custou cerca de 80 mil euros ao município de Celorico da Beira.

Segundo o presidente da autarquia, José Monteiro (PS), a requalificação da via, "ansiada há mais de duas décadas" pela população, era "necessária e urgente", dado o estado de degradação em que se encontrava.