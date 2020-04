Covid-19. TAP trava a fundo em quase todas as operações

Na terça-feira era 1500 empresas a aderir ao lay-off. Entretanto, o número mais do que duplicou.



Isto significa muitos milhares de trabalhadores que passam a receber apenas dois terços do salário. E esse valor é garantido em 30 por cento pelo empregador e 70 por cento pela Segurança Social.



O pagamento garantido oscila entre 635 euros, o valor do salário mínimo e, no máximo, 1905 euros, o valor de três salários mínimos.