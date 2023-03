Covilhã recebe 9.º Fórum de Turismo Interno "Vê Portugal" em maio

O Fórum de Turismo Interno, promovido pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, realiza-se na Covilhã, Cidade Criativa do Design, depois de Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Caldas da Rainha e Tomar terem recebido as sessões anteriores.

Segundo a entidade organizadora, o "Vê Portugal" é "uma referência no panorama nacional dos encontros e debates sobre a atividade turística" e tem a particularidade de ser o único evento que se realiza no país "com o objetivo de debater a realidade do turismo interno, um mercado fundamental para o setor".

A iniciativa, a realizar entre 29 e 31 de maio, no Teatro Municipal da Covilhã, tem por lema "Inspirar. Criar. Tecer novos caminhos para o turismo interno".

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, disse, hoje, na conferência de imprensa de apresentação do programa, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã, que a realização do fórum naquela cidade também significa que a entidade que lidera pretendeu associar-se ao "tempo difícil" gerado pelos incêndios do verão de 2022 na serra da Estrela.

"Mas queremos deixar também a boa notícia. Nós chegámos há três dias de Berlim [Alemanha]. Hoje, a serra da Estrela é reconhecida do ponto de vista internacional. Foi feito um longo caminho, mas, hoje, nos tempos que correm, percebemos que, sobretudo, mercados como o mercado alemão ou como o mercado inglês, já olham para o turismo ativo, para o turismo de natureza, de maneira diferente que olhavam há 10 ou 15 anos", afirmou.

Segundo Pedro Machado, Portugal passou a deixar de ter apenas o foco internacional nos mercados mais clássicos e passou "a ter um peso específico direto naquilo que são as procuras internacionais".

"Estou absolutamente convencido de que no final do fórum do `Vê Portugal` da Covilhã ficarão não só boas memórias, mas, essencialmente, boas experiências", rematou.

O programa do evento, apresentado por Adriana Rodrigues, Chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Turismo Centro de Portugal, inclui atividades e painéis sobre temáticas como "Turismo Interno -- Desafios para Portugal", "Inspirar para criar na Covilhã", "Inspirar para garantir a sustentabilidade do turismo", "Turismo no Interior -- Desafios e oportunidades" e "Caminhos para o futuro do Turismo Interno".

Entre outras atividades, também decorrerão reuniões com agentes, empreendedores, empresas de animação turística e outros agentes do setor e terá lugar um jantar com entrega de prémios "Turismo Centro de Portugal".

O vereador da Câmara Municipal da Covilhã José Miguel Oliveira valorizou a realização do 9.º Fórum de Turismo Interno "Vê Portugal" na cidade e lembrou que o município, "ao longo dos últimos nove anos, tem feito uma aposta sustentada no âmbito do turismo".

"Aposta essa que tem dado cada vez mais frutos naquilo que é o aumento sustentado da sua procura, quer ao nível das suas unidades hoteleiras, quer ao nível da restauração, quer ao nível da criação de outros produtos associados ao turismo industrial e também ao turismo de natureza", afirmou.

O autarca desejou ainda que o evento "seja um sucesso para o Turismo do Centro, porque para a Covilhã já o é".