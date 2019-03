Partilhar o artigo Crédito do BCI em moeda moçambicana cresce e é "bom sinal", segundo o presidente da instituição Imprimir o artigo Crédito do BCI em moeda moçambicana cresce e é "bom sinal", segundo o presidente da instituição Enviar por email o artigo Crédito do BCI em moeda moçambicana cresce e é "bom sinal", segundo o presidente da instituição Aumentar a fonte do artigo Crédito do BCI em moeda moçambicana cresce e é "bom sinal", segundo o presidente da instituição Diminuir a fonte do artigo Crédito do BCI em moeda moçambicana cresce e é "bom sinal", segundo o presidente da instituição Ouvir o artigo Crédito do BCI em moeda moçambicana cresce e é "bom sinal", segundo o presidente da instituição