Crescimento chinês de 3,9% ultrapassa previsões mas falha metas

Estão à vista os desafios de monta que se apresentam à China no contexto de uma economia mundial acorrentada aos efeitos de choque da guerra na Ucrânia.

A divulgação dos números da economia chinesa foi adiada por uma semana, de forma a poupar a coreografia dos trabalhos do 20.º Congresso do PCC a um eventual embaraço. Xi Jinping foi reconduzido para um terceiro mandato de cinco anos à frente dos destinos da China.







O crescimento de 3,9 por cento no trimestre de julho a setembro, face ao mesmo período de 2021, supera as previsões que o situavam entre os 3,2 e os 3,3 por cento. Contudo, fica muito aquém dos 5,5 por cento: a meta oficial de Pequim para 2022.

Recorde-se que o Fundo Monetário Internacional prevê que a segunda maior economia do mundo cresça este ano 3,2 por cento, o que, a concretizar-se, constituiria o segundo ritmo mais lento desde os anos de 1980, depois dos 2,4 por cento de 2020, largamente ditados pela pandemia da covid-19.





Em setembro, ainda segundo os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, as exportações chinesas aumentaram em 5,7 por cento, relativamente ao mesmo mês do ano passado, abaixo dos 7,1 por cento de agosto. Já as importações mantiveram-se inalteradas em 0,3 por cento.