Fiel a Xi Jinping. Li Qiang, de dirigente em Xangai a expectável primeiro-ministro da China

Foi no domingo que o chefe do Partido Comunista em Xangai, de 63 anos, entrou no Grande Salão do Povo, em Pequim, a seguir os passos de Xi Jinping.; espera-se que Li Keqiang deixe então o cargo, ao cabo de dois anos em funções.Qiang é uma surpresa para boa parte da comunidade internacional. Todavia,A lealdade a Xi Jinping foi suficientemente sólida para que até os evidentes problemas na gestão da pandemia no centro financeiro da China pudessem ser esquecidos, tal como o facto de o potencial primeiro-ministro não ter acumulado experiência como vice-primeiro-ministro, tão-pouco como responsável pela administração de qualquer província menos próspera, até recentemente requisitos para quem aspirasse a ascender na hierarquia.

Como observa o jornal britânico The Guardian, chegou a especular-se que pudesse ser Wang Yang, antigo vice-primeiro-ministro, o potencial número dois do regime. Contudo, como figura de proa da Liga da Juventude Comunista da China, fação na qual Xi Jinping vê uma ameaça ao seu poder, as suas reais hipóteses estariam à partida diminuídas.



Hu Jintao, the former Chinese leader, was unexpectedly escorted out of the Communist Party congress without explanation. He appeared to pause to speak to President Xi Jinping before leaving. https://t.co/cVxjhC4DEr pic.twitter.com/0TQ3b7frU9 — The New York Times (@nytimes) October 22, 2022

, refere, citado no, o professor Jean-Pierre Cabestan, investigador do Asia Centre, grupo de reflexão com sede em Paris.A ideia de um PCC cada vez mais centrado em Xi Jinping, sem espaço para dissensões ou protagonismos alheios, parece ter ficado patente, por exemplo, na forma como o quase octogenário Hu Jintao, antigo presidente, foi retirado do palco do Grande Salão do Povo.A agência Nova China limitou-se a reportar que Hu Jintao "não estava a sentir-se bem".A ligação entre Li e Xi data de há duas décadas, quando o segundo liderava a estrutura do PCC na província de Zhejiang e o primeiro era o seu chefe de gabinete.. Este último tornar-se-ia, subsequentemente, líder partidário em Xangai e, adiante, presidente da China.

Li Qiang, Cai Qi e Li Xi, que entraram também para o poderoso Comité Permanente do Politburo, são figuras do denominado Novo Exército Zhijiang. Trabalharam sob o comando de Xi Jinping na província de Zhejiang.





Caso se confirme a sua entronização como primeiro-ministro, Li Qiang terá sobre a secretária um pesado mandato: reabilitar a segunda maior economia do mundo, enfraquecida por quase três anos da restritiva política de zero covid no país de origem da pandemia; gerir o contexto de degradação acelerada das relações com os Estados Unidos, com Taiwan por pano de fundo.



“O mundo precisa da China”

Reconduzido no domingo – como líder do PCC e das Forças Armadas -, Xi Jinping mostra-se agora como o mais poderoso líder da China moderna. Diante da imprensa, o presidente quis deixar desde logo uma epígrafe para o arranque do terceiro mandato de cinco anos:“Criámos dois milagres: um rápido desenvolvimento económico e uma estabilidade social a longo-prazo”, clamou, num balanço de uma década de poder, para depois

Ao fim de uma semana de deliberações à porta fechada, o Comité Central do PCC sofreu uma renovação de 65 por cento dos seus membros. Pela primeira vez em 25 anos, o núcleo de decisão política do partido, formado por 24 representantes, não inclui qualquer mulher.