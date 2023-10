Crise climática. Países mais pobres deveriam receber 300 mil milhões anuais do FMI, defende Nobel da Economia

Os países em desenvolvimento deveriam receber anualmente uma ajuda monetária do Fundo Monetário Internacional (FMI), num valor aproximado de 284 mil milhões de euros, para financiar a sua luta contra a crise climática. O conselho é de Joseph E. Stiglitz, laureado com o Prémio Nobel da Economia, em declarações ao jornal britânico The Guardian, durante a reunião anual do FMI em Marraquexe.