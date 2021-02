Crise. Receitas do turismo caem 67% em 2020 face a 2019

Em 2020 o país contou com menos 17 milhões de turistas, em comparação com o ano anterior.



As receitas do setor caíram 67 por cento face ao recorde de 2019.



O número de dormidas nos diferentes alojamentos turísticos foi o mais baixo em 27 anos.