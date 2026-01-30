Cuba acusa Donald Trump de querer "asfixiar" economia da ilha

"Sentar e negociar"

A ilha é governada pelo Partido Comunista Cubano, PCC, o único partido permitido. Em 1962, os EUA impuseram um embargo, ainda vigengte e reforçado por Donald Trump, no seu primeiro mandato (2017-2021).

Solidariedade com Havana

De acordo com a ordem executiva dos EUA, a decisão de Washington baseia-se na declaração de "estado de emergência" relacionada com a "ameaça excecional" que Cuba representa para a segurança nacional dos EUA.



A presidente Claudia Sheinbaum, de esquerda, declarou terça-feira que "o México continuará solidário" com Cuba, depois de, no mesmo dia, a empresa estatal mexicana de petróleo, Pemex, ter anunciado o corte dos envios de petróleo para Cuba.





No seu relatório mais recente, a Pemex afirmou que enviou quase 20.000 barris de petróleo por dia para Cuba entre janeiro e 30 de setembro de 2025.O petróleo mexicano é vital para a ilha comunista.

Sheinbaum promete há semanas fornecer dados claros sobre as exportações para Cuba, mas ainda não o fez. O governo cubano e a Pemex não responderam de imediato a um pedido de comentário sobre este assunto.

"É uma decisão soberana", disse Sheinbaum , desmentido suspeitas de cedência a pressões de Washington.

No início de Janeiro, o presidente dos EUA já tinha ameaçado o governo cubano com o corte do fornecimento de petróleo e de dinheiro, instando-o a aceitar um "acordo, antes que seja tarde demais", sem especificar a natureza desse acordo.









Miguel Diaz canel desmentiu depois a existência de conversações entre Cuba e os Estados Unidos."Não existe qualquer discussão com o governo dos Estados Unidos, à exceção de contactos técnicos no domínio migratório", assegurou o presidente cubano nas redes sociais.





c/agências

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunciou a ordem executiva de Trump, emitida quinta-feira, e acusou o presidente dos EUA de querer tentar "sufocar" a economia da ilha comunista.impondo tarifas aos países que comercializam petróleo com Cuba sob direitos soberanos", denunciou o presidente cubano na rede X."Esta nova medida destaca a natureza fascista, criminosa e genocida de um tribunal que confiscou os interesses do povo americano para fins puramente pessoais", acrescentou o chefe de Estado cubano, numa clara alusão ao secretário de Estado, Marco Rubio, um cubano-americano que não esconde o seu desejo de ver uma mudança de regime em Havana.A ordem executiva intensifica a pressão sobre a ilha de 9,6 milhões de habitantes, mergulhada numa grave crise económica e com dificuldades em satisfazer as suas necessidades de combustível e eletricidade.Nos últimos dias, as filas nos postos de abastecimento de Havana têm vindo a crescer e os cortes de energia podem durar até dez horas na capital., apurou a agência France Press."Vai afetar diretamente a vida dos cubanos. Mais cedo ou mais tarde, haverá consequências (na economia), é esse o objetivo", disse Jorge Martinez, engenheiro informático de 60 anos, após ter sido informado da ordem executiva."Precisamos de nos sentar e negociar" com Donald Trump, acrescentou.Já quinta-feira à noite, numa primeira reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodriguez, denunciara um "ato brutal de agressão", contra os cubanos "submetidos há mais de 65 anos ao mais longo e cruel bloqueio económico alguma vez imposto a uma nação inteira".Pequim, aliado de longa data do regime de Havana, declarou apoio "firme a Cuba na defesa da sua soberania nacional e da sua segurança"., bem como a práticas desumanas", declarou o porta-voz do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros em conferência de imprensa.Washington acusa as autoridades cubanas de "alinharem e apoiarem numerosos países, organizações terroristas internacionais e atores hostis aos Estados Unidos", incluindo a Rússia, a China, o Irão, o Hamas e o Hezbollah.Cuba é também acusada de "desestabilizar a região através da imigração e da violência", ao mesmo tempo que "difunde as suas ideias, programas e práticas comunistas", refere.A ordem executiva assinada quinta-feira por Trump não especifica os países visados com as eventuais tarifas, mas o México é um dos países que ainda fornece petróleo a Cuba.