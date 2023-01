CUF abre clínica em Leiria com investimento de oito milhões de euros

Implantada numa área superior a 1.300 metros quadrados, na Urbanização da Quinta da Malta, numa zona de expansão da cidade, a CUF Leiria irá disponibilizar uma oferta alargada de cuidados de saúde, com consultas de mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas, entre as quais Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia, Oftalmologia e Cardiologia.

A clínica disponibiliza ainda cuidados de enfermagem, análises clínicas e outros exames complementares de diagnóstico, como raio-x, mamografia e ressonância magnética, a disponibilizar até ao final do primeiro semestre.

A CUF pretende ainda vir a oferecer consultas sem marcação de Medicina Geral e Familiar, mas não existe ainda uma data para a abertura deste serviço.

A mais recente unidade da rede CUF possui um parque de estacionamento com 40 lugares, acesso próximo a rede de transportes públicos e funcionará nos dias úteis entre as 08:00 e as 21:00 e aos sábados das 09:00 às 12:00.

Segundo uma nota de imprensa enviada à Lusa, a abertura da clínica representa a primeira fase do projeto, que ficará concluído com a abertura do Hospital CUF Leiria, que representa um investimento de 50 milhões de euros, a construir em parceria com a Mekkin - um grupo multinacional sediado em Leiria.

A unidade hospitalar irá servir uma área de influência de mais de meio milhão de habitantes da região Centro, que terão acesso a "cuidados de saúde diferenciados, onde se incluem diversas valências como internamento, bloco operatório e hospital de dia médico e oncológico, sendo uma unidade hospitalar capaz de responder até aos casos mais complexos", adiantou a CUF.

O presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz, afirmou que a abertura da Clínica CUF Leiria é "um importante passo para a estratégia de expansão e consolidação da rede CUF, que vai permitir aumentar a oferta de cuidados de saúde diferenciados à população da região e dar resposta às suas necessidades de prevenção, diagnóstico e tratamento".

A empresa tem 77 anos de experiência em saúde hospitalar e é líder na prestação privada de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, tendo uma carteira de um milhão de clientes.

A rede CUF é constituída por 22 hospitais e clínicas, implementados nos municípios de Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira, Matosinhos, Montijo e, agora, também em Leiria.