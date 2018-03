Partilhar o artigo Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre Imprimir o artigo Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre Enviar por email o artigo Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre Aumentar a fonte do artigo Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre Diminuir a fonte do artigo Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre Ouvir o artigo Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre

Tópicos:

Finlândia %, Roménia % Bulgária % Hungria %,