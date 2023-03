Dados da ASAE. Cabaz de bens essenciais disparou para mais de 96 euros num ano

, indicou esta quinta-feira o Inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, durante uma conferência de imprensa no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa.

As margens de lucro rondam os 50 por cento nas cebolas, andam entre os 40 e os 50 por cento nos ovos, laranjas, cenouras, e febras de porco. Em relação às conservas, azeite e couve coração a margem é entre 30 e 40 por cento. Já na dourada, açúcar e óleo pode chegar aos 30 por cento.



Segundo os dados avançados na mesma conferência de imprensa, ae esta quinta-feira vai iniciar uma nova operação, em todo o país, com as suas 38 brigadas.

No dia 1 de março, 38 brigadas envolvendo 80 inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) estiveram no terreno a fiscalizar os preços dos bens alimentares nos híper e supermercados, face ao aumento de 21,1 por cento do cabaz básico no último ano, mais do dobro da inflação. Margens de lucro

A ASAE instaurou 51 processos-crime por especulação em fiscalizações a 960 operadores e detetou margens de lucro superiores a 50 por cento na cebola. Conclusões que fazem parte da última análise desta autoridade à subida dos preços de bens alimentares.



"Foram inspecionados 960 operadores económicos [...] e instaurámos 51 processos-crime por especulação", avançou o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar.



Foram ainda instaurados 91 processos contraordenacionais, no âmbito destas ações que decorrem desde o segundo semestre de 2022.



Governo avalia “medidas musculadas”

O ministro da Economia e do Mar afirmou, por sua vez, que vai "ser inflexível" face a quaisquer "situações anómalas" no setor alimentar.





António Costa Silva enfatizou que o país tem estado preocupado com o sector alimentar, perante a escalada dos preços, num momento em que a inflação está a recuar, assim como o preço da energia e fertilizantes.



"Isto contrasta, em absoluto, com o que se passa a nível dos preços dos bens alimentares. Por isso, o Governo desenvolveu uma estratégia e está a trabalhar em seis dimensões. Respeitamos os operadores económicos, mas também respeitamos muito os direitos dos consumidores", indicou.



Adiante, o governante admitiu não ser particularmente favorável à imposição de preços ao mercado, notando que o ideal seria a autorregulação. Mas disse estar a ponderar medidas “musculadas”., assegurou António Costa Silva.

c/ Lusa