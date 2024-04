Dados do INE. Preços da habitação sobem 8,6% em 2023 para 1.611 euros/m2

"Tomando como referência as vendas efetuadas durante os 12 meses entre janeiro e dezembro de 2023, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1.611 euros/m2, aumentando 2,0% relativamente ao ano acabado no trimestre anterior e 8,6% relativamente ao ano acabado no trimestre homólogo", refere o INE.

Segundo o instituto estatístico, o preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (2.740 Euro/m2), Algarve (2.613 Euro/m2 ), Península de Setúbal (1.901 Euro/m2 ), Região Autónoma da Madeira (1.889 Euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.800 Euro/m2 ).