DCIAP faz 42 buscas em todo o país no âmbito do QREN

Segundo o DCIAP, os factos "em investigação são suscetíveis de consubstanciar os crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal qualificada".

"Estão em causa apoios solicitados por dez sociedades que integram um grande grupo empresarial, no referido âmbito do QREN, através de, pelo menos, 113 projetos aprovados no quadro do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) e do PRO-EMPREGO", adianta em comunicado.

O DCIAP refere ainda que "os projetos foram executados entre os anos de 2008 e 2014 e cofinanciados pelo Fundo Social Europeu, com o valor imputado de 36.477.778,54 Euro, suportados por 153.117 despesas submetidas a financiamento".