Decisão do tribunal de recurso. Tarifas de Trump podem continuar em vigor por enquanto

Um tribunal comercial dos EUA decidiu, na quarta-feira, que o regime tarifário do presidente era ilegal, numa reviravolta dramática que poderia bloquear a controversa política comercial global de Trump.

Tarifas têm de ser aprovadas pelo Congresso

A decisão surpresa de quarta-feira do Tribunal de Comércio Internacional ameaçou colocar um ponto final ou pelo menos atrasar a imposição das chamadas tarifas do Dia da Libertação de Trump sobre as importações da maioria dos parceiros comerciais dos EUA e tarifas adicionais sobre produtos do Canadá, México e China.

A decisão, a manter-se, abre um buraco gigantesco na estratégia de Trump de utilizar tarifas elevadas para obter concessões dos parceiros comerciais, atrair empregos na indústria transformadora para os EUA e reduzir o défice comercial de bens de 1,2 mil milhões de dólares, que estavam entre as principais promessas de campanha do republicano na corrida à Casa Branca.

Os EUA registam um défice comercial com o resto do mundo há 49 anos consecutivos.

A administração Trump referiu-se à aprovação pelo tribunal da utilização de emergência das tarifas por Richard Nixon em 1971 e alegou que só o Congresso, e não os tribunais, podia determinar a questão “política” de saber se a lógica do presidente para declarar uma emergência estava em conformidade com a lei O que se segue?

Nenhum tribunal derrubou as tarifas sobre automóveis, aço e alumínio que Trump impôs citando preocupações de segurança nacional ao abrigo da Secção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962.

Trump ataca juízes nas redes sociais

A curiosidade de Trump sobre o que poderia explicar a decisão não se estendeu, aparentemente, à leitura da explicação de 49 páginas escrita pelo tribunal, porque a publicação não abordava nenhuma das questões legais levantadas na opinião.







c/ agências

Espera-se que a Administração leve o caso ao Supremo Tribunal.“Os ramos políticos, não os tribunais, fazem política externa e traçam a política económica”, acrescentou a Casa Branca no processo.O tribunal de recurso não foi chamado a pronunciar-se sobre algumas tarifas específicas do sector que Trump aplicou aos automóveis, ao aço e ao alumínio, utilizando um estatuto diferente, pelo que é provável que estas se mantenham em vigor por enquanto.A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os juízes “abusaram descaradamente do seu poder judicial para usurpar a autoridade do presidente Trump”, naquilo que caracterizou como um padrão de excesso judicial.”, acrescentou.Segundo Karoline Leavitt, “em última análise, o Supremo Tribunal deve pôr fim a esta situação”.A decisão de um painel de três juízes do tribunal de comércio internacional, com sede em Nova Iorque, foi tomada depois de várias ações judiciais terem argumentado que Trump tinha excedido a sua autoridade, deixando a política comercial dos EUA dependente dos seus caprichos e desencadeando o caos económico em todo o mundo.Além disso, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu que a Constituição deu ao Congresso, e não ao presidente, o poder de cobrar impostos e tarifas, e que o presidente havia excedido sua autoridade ao invocar a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional, uma lei destinada a enfrentar ameaças durante emergências nacionais.A decisão do tribunal afirma que as ordens tarifárias de Trump “excedem qualquer autoridade concedida ao presidente (...) para regular a importação por meio de tarifas”.OsEm vez disso, a sua decisão centrou-se na questão de saber se as taxas comerciais tinham sido legalmente aplicadas. A sua utilização era “inadmissível, não por ser insensata ou ineficaz, mas porque [a lei federal] não o permite”, explica a decisão.A decisão invalidou imediatamente todas as ordens aduaneiras que foram emitidas através da Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA), uma lei destinada a fazer face a ameaças “invulgares e extraordinárias” durante uma emergência nacional.Os juízes disseram que Trump deve emitir novas ordens que reflitam a injunção permanente no prazo de 10 dias.Sem a ajuda da IEEPA, a Administração Trump teria de adotar uma abordagem mais lenta, lançando investigações comerciais mais longas e cumprindo outras leis comerciais para apoiar as ameaças pautais.Analistas da Goldman Sachs afirmam, ao jornal britânicoque Trump poderá recorrer a outras vias legais para impor tarifas generalizadas e específicas a cada país: “Esta decisão representa um revés para os planos tarifários da administração e aumenta a incerteza, mas pode não alterar o resultado final para a maioria dos principais parceiros comerciais dos EUA”.Stephen Miller, o chefe de gabinete adjunto da Casa Branca para a política, criticou a decisão numa publicação nas redes sociais, afirmando que “o golpe judicial está fora de controlo”.O tribunal tomou a sua decisão em resposta a dois processos. Um foi apresentado por um grupo de pequenas empresas, incluindo uma importadora de vinhos, a VOS Selections, cujo proprietário afirmou que as tarifas estavam a ter um grande impacto e que a sua empresa poderia não sobreviver.O outro foi apresentado por uma dúzia de estados norte-americanos, liderados pelo Oregon.Os queixosos no processo tarifário argumentaram que a lei dos poderes de emergência não dava ao presidente o poder de aplicar tarifas e, mesmo que o tivesse feito, o défice comercial não se qualificava como uma emergência, que é definida como uma “ameaça invulgar e extraordinária”.Na quinta-feira, um outro tribunal federal, que supervisiona um outro caso de direitos aduaneiros, chegou a uma conclusão semelhante à do Tribunal de Comércio Internacional.O presidente poderá alargar as taxas de importação previstas nessa lei a outros sectores, como os semicondutores e a madeira serrada.Trump também pode invocar a Secção 301 da Lei do Comércio de 1974, que invocou para as tarifas impostas à China no primeiro mandato.Uma outra lei comercial de 1930, a Secção 338 da Lei do Comércio, que não é utilizada há décadas, permite ao presidente impor direitos aduaneiros até 50 por cento sobre as importações de países que “discriminam” os EUADepois de um período relativamente longo de silêncio nas redes sociais, Trump voltou a publicar a 22 de maio, com um texto de 500 palavras atacando os três juízes que decidiram contra ele.Na publicação de, mas depois passou à especulação sem fundamento de que os três juízes do tribunal federal de comércio deviam ser motivados pelo ódio contra ele.“De onde vêm estes três juízes iniciais? Como é que é possível que eles tenham potencialmente causado tantos danos aos Estados Unidos da América?, perguntou o presidente, sem notar que ele próprio tinha nomeado um dos juízes em 2018.