Deco aplaude mudança de posição do Banco de Portugal sobre comissões MB WAY

A associação para a defesa do consumidor recebeu no período de um ano 46 mil queixas devido ás taxas que alguns bancos aplicavam em operações efetuadas por MB WAY. São dados revelados à Antena 1 no dia em que o administrador do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, defendeu comissões proporcionais e transparentes no MB WAY. Foi em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.