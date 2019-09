Deco. Decisão da Autoridade da Concorrência é dia histórico para consumidores

Foto: Reuters

A Autoridade da Concorrência condenou 14 bancos ao pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de informação sensível no crédito à habitação entre 2002 e 2013.



Nuno Rico, economista da associação, garante que já tinham alertado para a situação, referindo casos de "coincidência de valores e de comportamentos" dos bancos.



A AdC indicou que "os bancos participantes na prática concertada trocaram informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, designadamente crédito habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas"."Neste esquema, cada banco facultava aos demais, informação sensível sobre as suas ofertas comerciais, indicando, por exemplo, os `spreads` a aplicar num futuro próximo no crédito à habitação ou os valores do crédito concedido no mês anterior, dados que, de outro modo, não seriam acessíveis aos concorrentes", acrescentou.A Associação de Defesa do Consumidor está ainda a analisar a decisão da Autoridade da Concorrência para avaliar se há espaço para algum procedimento por parte dos consumidores.