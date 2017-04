Défice da Administração Pública melhora em 290 milhões

RTP 26 Abr, 2017, 16:33 / atualizado em 26 Abr, 2017, 16:48 | Economia

De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças, “o excedente primário cresceu 280 milhões (+22,9%) para 1.502 milhões euros. Este resultado resulta da estabilização da despesa, que cresce de apenas 0,3%, e de um crescimento da receita de 1,9%”.



“O crescimento da receita foi condicionado por efeitos temporários ou sem impacto nas contas nacionais de 2017, com especial incidência nos dois primeiros meses de 2017. Excluídos estes fatores, a receita das AP vem refletindo a melhoria da atividade económica”, sublinha o ministério de Mário Centeno, para acrescentar que “a receita bruta de IVA aumentou 7% e as contribuições para a Segurança Social 5,5%, evoluções superiores aos valores inscritos no OE 2017”.