Défice da balança comercial cresceu 170 milhões de euros em fevereiro

Em fevereiro, a venda de bens ao exterior cresceu 0,9 por cento na comparação homóloga. É o pior resultado desde agosto.



Já as importações aumentaram 3,4 por cento, a maior subida desde outubro.



A venda de combustíveis ao exterior sustentou as exportações, enquanto as compras ao estrangeiro foram, sobretudo, de aviões.



Por causa dessa situação ocorrida antes da chegada da pandemia, o défice da balança comercial aumentou 170 milhões de euros face a fevereiro de 2019.