Défice desce para 1,9% do PIB no primeiro semestre

RTP22 Set, 2017, 11:25 / atualizado em 22 Set, 2017, 11:59 | Economia

"No conjunto do primeiro semestre de 2017, o saldo global das Administrações Públicas fixou-se em -1.794,4 milhões de euros, correspondendo a -1,9% do PIB (-3,1% do PIB em igual período do ano passado)", divulgou esta sexta-feira o INE.

Nos primeiros seis meses do ano, o défice orçamental revelou ainda uma ligeira melhoria face ao primeiro trimestre do ano, quando representou dois por cento do PIB, mas fica aquém da meta do Governo para o conjunto do ano que é obter um défice de 1,5 por cento do PIB.

Valor não inclui efeito da CGD

O valor do défice das Administrações Públicas divulgado esta sexta-feira pelo INE não inclui o efeito da Caixa Geral de Depósitos (CGD), sendo que o INE recorda apenas, tal como tinha feito no primeiro trimestre, que o valor total da recapitalização atingirá 4.874 milhões de euros (4.444 milhões de euros já realizados no primeiro trimestre de 2017), dos quais 3.944 milhões de euros foram suportados pelo Estado Português, o que corresponde a cerca de 2,1% do PIB.



"Tendo em consideração a complexidade desta operação, o INE continua envolvido num processo de diálogo e de troca de informações com a Comissão Europeia (Eurostat) sobre o seu registo em contas nacionais. Este processo terá como limite temporal março de 2018, quando o INE transmitir a primeira notificação do Procedimento dos Défices Excessivos [PDE] relativa a 2017", pode ler-se no documento divulgado pelo INE.

"Objetivo orçamental alcançado"

O gabinete do ministro das Finanças já disse que "o objetivo orçamental do corrente ano será assim alcançado". Em comunicado, o gabinete de Mário Centeno refeiru ainda que "a redução equilibrada do défice, com reforço do investimento e das políticas sociais, permitirá a diminuição sustentada da dívida pública, fator essencial para garantir o financiamento do Estado, das empresas e das famílias".

A atual trajetória das contas públicas, combinada com o crescimento económico e do emprego, "é essencial para o reforço da estabilidade, da previsibilidade e da credibilidade orçamental".

"Comprova-se, assim, a credibilidade da estratégia orçamental. A complementaridade da estratégia de gestão criteriosa dos recursos públicos e do fomento do crescimento inclusivo, baseado no investimento de qualidade, revela-se a melhor forma de assegurar crescimento económico socialmente equitativo a médio e a longo prazo", refere a mesma nota.