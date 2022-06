Défice orçamental de 0,4% do PIB no primeiro trimestre de 2022

"Tomando em consideração exclusivamente o 1º trimestre de cada ano, verificou-se uma melhoria do saldo quer em contabilidade nacional quer em contabilidade pública. Em contabilidade nacional, o saldo das administrações públicas passou de -6,0% do PIB no 1º trimestre de 2021 para -0,4% no mesmo período de 2022", de acordo com as contas nacionais trimestrais do INE. "O valor das injeções de capital e assunção de dívidas no 1º trimestre de 2022 foi integralmente destinado a entidades do setor das AP", acrescenta o INE.





efletiram o levantamento da generalidade das restrições à atividade económica impostas no contexto da pandemia, justifica o INE. Esta redução foi o resultado conjugado de um aumento da receita (2,5%) e uma diminuição da despesa (-0,3%). Os resultados apresentados correspondem às estimativas preliminares para o 1º trimestre de 2022. Os indicadores económicos para a economia portuguesa no 1º trimestre de 2022 rO défice das AP fixou-se em -1,5% do PIB, diminuindo 1,3 p.p. face ao trimestre anterior.





A economia portuguesa passou de uma capacidade de financiamento de 0,7% do PIB no 4º trimestre de 2021 para uma necessidade de financiamento de 0,4% do PIB. O PIB nominal aumentou 2,9% no 1º trimestre de 2022 face ao trimestre anterior e 9,7% comparativamente com o trimestre homólogo, refere o Instituto.





O governo prevê um défice de 1,9% para todo o ano de 2022.





Economistas ouvidos pela Lusa previam um ligeiro excedente orçamental no primeiro trimestre, refletindo uma melhoria da atividade económica e uma diminuição da despesa com a pandemia, mas isso acabou por não acontecer.