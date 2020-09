Défice terá atingido 5,8% do PIB no primeiro semestre

"A UTAO [Unidade Técnica de Apoio Orçamental] estima que o saldo orçamental das Administrações Públicas no 1.º semestre de 2020, na ótica de contas nacionais, tenha ascendido a --5,8% do PIB [Produto Interno Bruto]", lê-se na estimativa hoje divulgada por este órgão de apoio técnico aos deputados.

O valor estimado pela UTAO corresponde ao ponto médio de um intervalo previsto para o défice orçamental que varia entre 6,3% do PIB e 5,3% do PIB.

"A confirmar-se esta estimativa, o saldo orçamental terá evidenciado no 1.º semestre um agravamento de 4,8 pontos percentuais do PIB face a idêntico período do ano anterior, evolução que reflete a deterioração do saldo ajustado de medidas temporárias ou não-recorrentes", explica a UTAO no mesmo documento.

A confirmar-se esta estimativa da UTAO, o valor do primeiro semestre compara, assim, com um défice de 6,3% do PIB previsto pelo Governo para o conjunto do ano quando apresentou o orçamento retificativo para 2020 na sequência da pandemia da covid-19.